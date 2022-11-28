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НовостиОбщество28 ноября 2022 2:26

Иркутский музыкальный колледж отметил 100 лет со дня образования

Учебному заведению вручили знак общественного поощрения «85 лет Иркутской области»
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Иркутский музыкальный колледж отметил 100 лет со дня образования. Фото: правительство Иркутской области

Иркутский музыкальный колледж отметил 100 лет со дня образования. Фото: правительство Иркутской области

100 лет со дня образования Иркутского музыкального колледжа празднуют студенты и педагоги. В честь круглой даты в областной филармонии прошел торжественный концерт. К пожеланиям процветания и достижения еще больших успехов присоединился глава региона Игорь Кобзев. Он вручил учебному заведению знак общественного поощрения «85 лет Иркутской области». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Ваше учебное заведение хранит всю историю развития музыкального образования Иркутской области. Выпускает специалистов всех направлений в области классического музыкального искусства, - отметил губернатор.- Это одно из старейших профессиональных образовательных учреждений культуры в Приангарье. Здесь хранят и приумножают исполнительские традиции Восточной Сибири. Желаю всему коллективу вдохновения, новых идей и профессиональных достижений.

Напомним, единственный в Приангарье рок-театр отпраздновал очередную серьезную дату. Уже 30 лет иркутские Пилигримы в творческом пути. Также в этом году коллектив отметит 70-летие основателя театра-студии Владимира Соколова. Ранее "Комсомолка" рассказывала о том, как был создан "Театр Пилигримов", и чем сегодня на сцене удивляет его коллектив. Узнать об этом подробнее можно ЗДЕСЬ.

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