Иркутский музыкальный колледж отметил 100 лет со дня образования. Фото: правительство Иркутской области

100 лет со дня образования Иркутского музыкального колледжа празднуют студенты и педагоги. В честь круглой даты в областной филармонии прошел торжественный концерт. К пожеланиям процветания и достижения еще больших успехов присоединился глава региона Игорь Кобзев. Он вручил учебному заведению знак общественного поощрения «85 лет Иркутской области». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Ваше учебное заведение хранит всю историю развития музыкального образования Иркутской области. Выпускает специалистов всех направлений в области классического музыкального искусства, - отметил губернатор.- Это одно из старейших профессиональных образовательных учреждений культуры в Приангарье. Здесь хранят и приумножают исполнительские традиции Восточной Сибири. Желаю всему коллективу вдохновения, новых идей и профессиональных достижений.

Напомним, единственный в Приангарье рок-театр отпраздновал очередную серьезную дату. Уже 30 лет иркутские Пилигримы в творческом пути. Также в этом году коллектив отметит 70-летие основателя театра-студии Владимира Соколова. Ранее "Комсомолка" рассказывала о том, как был создан "Театр Пилигримов", и чем сегодня на сцене удивляет его коллектив. Узнать об этом подробнее можно ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

«Подарила тепло и ласку»: собака сиба-ину усыновила котенка леопарда в зоопарке Иркутска. Собака в Иркутске выкормила вместе со своими щенками котенка леопарда. (подробности)

Устроили сладкую жизнь: двое воришек в Забайкалье украли с чужой дачи 10 литров варенья и с аппетитом съели. (подробности)

«Говорил, что не хочет серьезных отношений»: сибирячка похудела на 17 кг и влюбила в себя мужчину мечты. Надежда Кочнева из Братска почти десять лет пыталась добиться идеальной фигуры. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08