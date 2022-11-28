61-ая сессия Законодательного Собрания Иркутской области прошла 28 ноября. Фото: пресс-служба ЗС Иркутской области

Под руководством Александра Ведерникова прошла 61 сессия Законодательного Собрания Иркутской области. Во время заседания присутствовало 39 депутатов, а также представители областного правительства, региональной прокуратуры, избирательной комиссии, министерства юстиции, налоговой службы, Контрольно-счетной палаты.

Парламентарии рассмотрели пять законопроектов, которые касались бюджетного законодательства. Один из них предусматривает внесение изменений в закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Согласно нововведениям, более 400 млн рублей будет направлено на завершение строительства и реконструкции объектов в муниципальных образованиях.

Напомним, на сессии ЗС 16 ноября 2022 года в первом чтении был рассмотрен и одобрен проект бюджета региона на 2023 год и два последующих года. Министр финансов Наталия Бояринова рассказал, что в главном финансовом документе учтено санкционное давление на экономику, а также изменения в части налогообложения, которые произошли на федеральном уровне. Бюджет остается социально ориентированным, все обязательства перед населением сохранены. В 2023 году доходы бюджета составят 234 миллиарда рублей, в том числе собственные доходы 198 миллиардов рублей. Расходы - 253 миллиарда рублей.

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