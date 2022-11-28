Жителей Иркутской области просят помочь в подготовке выставки к юбилею Леонида Гайдая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У многих жителей Приангарья могут храниться памятные сувениры, связанные с Леонидом Гайдаем. Сотрудники Государственного архива Иркутской области приглашают сибиряков принять участие в создании выставки подлинных архивных документов к 100-летнему юбилею режиссера. Клич специалисты учреждения бросили в социальных сетях.

- Для участия необходимы документы (рукописные и печатные афиши с фильмами Гайдая, его письма, автографы и т.п.), фотографии, связанные с жизнью, творчеством Леонида Иовича Гайдая. Также необходимы фотоснимки, на которых может быть запечатлен Леонид Гайдай, - рассказали в архиве региона.

Для того, чтобы сделать документ из семейного архива частью выставки, нужно прислать все материалы на электронную почту учреждения ogugaio@mail.ru. Также их можно передать лично или отправить почтой России до 16 января 2023 года. Не забудьте добавить описание и свои контактные данные, в том числе ФИО и номер телефона.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказала о том, кем стала единственная внучка знаменитого режиссера. Ольга Худякова посетила Иркутск, город, где рос ее дед, в октябре текущего года. В рамках большой программы в честь дня рождения Гайдая она встретилась с горожанами. Зал ахнул, увидев женщину, похожую как две капли воды на Леонида Иовича.