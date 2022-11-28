ИГУ вошел в рейтинг влиятельности вузов России

Иркутский государственный университет занял 56 место в рейтинге влиятельности вузов России, составленном агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика).

О рейтинге на сайте RAEX:

«Государство все активнее продвигает тему необходимости нравственного и патриотического воспитания молодежи. Какие университеты могут эффективно решить задачу? В первую очередь те, которые обладают высоким влиянием на общество. Чтобы определить перечень вузов, пользующихся наибольшим авторитетом, агентство RAEX во второй раз составило рейтинг влиятельности вузов России».

При определении результата учитывались вклад вуза в формирование элит, его роль в научном сообществе, авторитет среди молодежи и воздействие на интернет-аудиторию. Оценка вузов производится на основании анализа статистических показателей и результатов онлайн-опросов следующих целевых групп: студенты и выпускники, представители академического и научного сообществ, представители компаний-работодателей. В качестве статистической информации используются данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников.

Рейтинг формировался на базе 14 критериев, исходные данные для которых формировались по итогам анкетирования вузов и сбора информации из независимых источников. Это мониторинг трудоустройства выпускников Минобрнауки РФ, интернет-энциклопедия Wikipedia, веб-аналитика компании Alexa, социальные сети, данные RAEX о количестве выпускников на руководящих должностях в крупнейших компаниях России, а также данные зарубежных и российских наукометрических источников.

В итоговый список вошло 75 университетов страны, в том числе два вуза Иркутской области: ИГУ — 56 место, ИРНИТУ — 63 место.