Максим Аверин в свой день рождения дал спектакль на сцене Иркутского драмтеатра Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звезда «Глухаря» отметил свой 47-ой день рождения с размахом. В минувшие выходные актер театра и кино Максим Аверин дал моноспектакль «Научи меня жить» в Иркутском академическом драматическом театре им. Охлопкова. Во время этого выступления артист остается один на один с публикой и открывает свою душу в диалоге. Известно, что все билеты в зале были раскуплены минимум за неделю до спектакля.

Сегодня вечером, 28 ноября, заслуженный артист России выйдет на сцену в Братске.

Напомним, известный российский музыкант, аккордеонист-виртуоз и дирижер Петр Дранга выступил в Иркутске с концертом 18 ноября. Артист привез в Приангарье новое шоу «Музыка народов мира». Примечательно, что на следующий день Дранга навестил пациентов Иркутской детской областной клинической больницы. Выступление артиста стало подарком к Международному Дню ребенка, который празднуют 20 ноября.

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