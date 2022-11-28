На строительство и ремонт соцобъектов в 2022 году в Иркутской области выделены дополнительные средства

Дополнительные средства выделены на завершение строительства и ремонта соцобъектов в 2022 году.

На ремонт, а также завершение строительства поликлиник, школ, садиков выделено дополнительное финансирование. Такое решение принято на сессии Законодательного Собрания Иркутской области 28 ноября.

Так, на эти средства планируется закончить строительство детской поликлиники больницы №8 в Иркутске, ремонт спорткомплекса в Заларях, библиотеки в Тырети, бассейн в Янгелевской школы Нижнеилимского района и т.д. Всего дополнительно финансированием будет обеспечено

30 социальных объектов. Именно по ним увеличилась стоимость работ в связи с общим ростом цен.

Еще миллиард рублей пойдет на сбалансированность местных бюджетов, около 1,8 млрд - на зарплату работникам бюджетной сферы в декабре. Средства заложены и на модернизацию в школах, ремонт спортплощадок, строительство защитных дамб в Нижнеудинском и Тайшетском районах.

Таким образом, объем доходов бюджета Иркутской области на 2022 год увеличен на 7 млрд. рублей до 253 млрд. Расходы также увеличены и утверждены в сумме 272 млрд. рублей.

- Мы вместе с муниципалитетами обозначили проблемы, связанные с завершением строительства и капитальных ремонтов. На основании обращения Законодательного Собрания и обсуждений правительством региона было принято решение скорректировать бюджет 2022 года, - прокомментировала председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова.

Кроме этого, внесли поправки ко второму чтению проекта закона по возмещению выпадающих доходов на пассажирские перевозки, увеличили финансирование на дорожное строительство в Братске, Свирске и Черемхово и другое.