Прокуратура проведет проверку из-за отсутствия отопления в Бодайбинском районе Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Иркутской области начала проверку в связи с перебоями в подаче теплоснабжения в 13 жилых домах в поселке Артемовский Бодайбинского района. Об этом сообщают в пресс-служб ведомства. В квартирах, в которых не работают батареи и бойлеры, проживают 64 человека, в том числе дети. При этом на севере региона бушуют 40-градусные морозы. Сейчас им предложили пункты временного размещения.

- В настоящее время с целью обеспечения соблюдения прав местных жителей прокуратурой во взаимодействии с компетентными органами обеспечено надзорное сопровождение, осуществлен выезд на место, реализован комплекс мер реагирования. С представителями администрации Артемовского городского поселения проведено рабочее совещание, выработаны конкретные решения по возникшей ситуации, - отметили в прокуратуре региона.

Вопросы восстановления подачи теплоснабжения в жилые дома поселка находятся на контроле прокуратуры. Также решение проблемы на личный контроль поставил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.