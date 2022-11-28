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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 6:27

Прокуратура проведет проверку из-за отсутствия отопления в Бодайбинском районе

В поселке Артемовский произошла коммунальная авария, введен режим ЧС
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Прокуратура проведет проверку из-за отсутствия отопления в Бодайбинском районе

Прокуратура проведет проверку из-за отсутствия отопления в Бодайбинском районе

Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Иркутской области начала проверку в связи с перебоями в подаче теплоснабжения в 13 жилых домах в поселке Артемовский Бодайбинского района. Об этом сообщают в пресс-служб ведомства. В квартирах, в которых не работают батареи и бойлеры, проживают 64 человека, в том числе дети. При этом на севере региона бушуют 40-градусные морозы. Сейчас им предложили пункты временного размещения.

- В настоящее время с целью обеспечения соблюдения прав местных жителей прокуратурой во взаимодействии с компетентными органами обеспечено надзорное сопровождение, осуществлен выезд на место, реализован комплекс мер реагирования. С представителями администрации Артемовского городского поселения проведено рабочее совещание, выработаны конкретные решения по возникшей ситуации, - отметили в прокуратуре региона.

Вопросы восстановления подачи теплоснабжения в жилые дома поселка находятся на контроле прокуратуры. Также решение проблемы на личный контроль поставил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.