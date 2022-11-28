Бюджет Иркутской области на 2023 год утвердили на сессии ЗС 28 ноября

Депутаты утвердили бюджет Иркутской области на трехлетний период в двух чтениях на сессии ЗакСобрания.

На сессии Законодательного Собрания утвержден проект бюджета Иркутской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов во втором чтении и окончательном чтении. Учтены поправки по благоустройству сельских территорий. В 2023 году 113 проектов прошли отбор в министерстве сельского хозяйства и депутаты предложили предусмотреть финансирование на реализацию всех проектов. Будет также дополнительно профинансированы капермонты 6 школ и 19 детских садов ы Куйтунском, Эхирит-Булагатском, Балаганском, Баяндаевском районах и т.д.

Предусмотрены 12 миллионов рублей на ремонт общежития Иркутского областного колледжа культуры. В последующие три года планируется в целом обеспечить финансами потребность в ремонте и строительстве общежитий колледжей и техникумов. Так, в 2023 году на это направят 50 миллионов рублей, в последующие годы по 250 миллионов. Заложены средства на программы «Школьный учебник», «Доступный школьный стадион», обновление учебно-методических материалов в малокомплектных школах, на ремонт спортзалов в сельских школах и обустройство модульных пищеблоков, благоустройство территории школ, капитальный ремонт учреждений здравоохранения.

Депутаты также обратили внимание на необходимость увеличить в 2023 году поддержку предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Предложение поступило по итогам выездного заседания Общественного совета при ЗС.

- В документе учтены предложения депутатов. В совместной работе с правительством нам удалось разработать бюджет, который работать на благо нашего региона, - сказал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.