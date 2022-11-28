Режим ЧС введен в поселке Артемовский Иркутской области из-за прорыва водовода. Фото: прокуратура Иркутской области

40-градусные морозы бушуют на севере Приангарья. В этих погодных условиях без теплоснабжения остались сразу 64 жителя 13 домов в поселке Артемовский Бодайбинского района. Причиной тому стал прорыв на водоводе. В населенном пункте введен режим ЧС. Устранение последствий коммунальной аварии на личный контроль взял губернатор Игорь Кобзев.

- Работают инженерные бригады. В данный момент заместитель главы района Игорь Анатольевич Крицкий - на месте. Сегодня пройдет по квартирам, попавшим под отключение. Необходимо оценить ущерб, - отметил глава Приангарья.

Прокуратура Иркутской области начала проверку в связи с перебоями в подаче теплоснабжения. С представителями администрации Артемовского городского поселения проведено рабочее совещание, выработаны конкретные решения по возникшей ситуации, отмечают в ведомстве.

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