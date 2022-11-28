21,7 тысячи жителей Иркутской области заболели ОРВИ за прошедшую неделю

В прошлые недели фиксировали 15-17 тысяч зараженных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области медики за неделю выявили более 21,7 тысячи случаев заражения ОРВИ. Это на несколько тысяч больше показателей предыдущей недели, врачи фиксируют рост заболеваемости. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

15,9 тысячи человек из зараженных - дети до 14 лет, они заражаются в школах, детских садах и в секциях. Уже 28 ноября подтвердили два случая заражения гриппом - у одного взрослого и одного ребенка.

- По состоянию на 28.11.2022 против гриппа в регионе привито 1040411 человек, в том числе 279602 ребенка. Оптимальное время для иммунизации против гриппа - сентябрь-ноябрь, т.к. иммунитет формируется примерно в течение 2-х недель, - рассказали в ведомстве.

Напомним, за последние сутки 131 житель Иркутской области заразился коронавирусом. По данным на 28 ноября в регионе официально подтверждено 353 312 случаев инфицирования.