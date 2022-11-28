Аварийное отключение света затронуло 7 улиц Ленинского округа Иркутска 28 ноября

Подачу электричества восстановят только к вечеру. Фото: Иркутскэнергосбыт

28 ноября в Иркутске произошло аварийное отключение света: часть домов Ленинского округа оказались обесточены. Неполадки выявили в 14:00 по иркутскому времени, на место поломки сразу отправили бригаду рабочих. Об этом сообщила энергосбытовая компания города.

- Под отключение попала часть домов на улицах 1-й Советский, 2-й Советский, Верещагина, Павла Красильникова, Пржевальского, Розы Люксембург, Тельмана. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 17:00 (Ирк), - рассказали в пресс-службе.

Напомним, в поселке Артемовский в Иркутской области произошла масштабная коммунальная авария. 13 домов оказались без отопления в сорокаградусный мороз, потому что на водоводе произошла авария. В населенном пункте объявили режим ЧС. Устранение последствий коммунальной аварии на личный контроль взял губернатор Игорь Кобзев.