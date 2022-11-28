61-летний пешеход пострадал под колесами пассажирской маршрутки в Шелехове

Пешеход в больнице. Фото: стоп-кадр записи с камер видеонаблюдения Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утро понедельника бывает очень тяжелым: в Шелехове пешеход попал под колеса маршрутного такси, полного пассажиров. Водитель не увидел, что 61-летний мужчина начал переходить дорогу очень близко к "носу" машины. Сам пешеход тоже не обеспечил свою безопасность. В итоге, маршрутка практически переехала человека.

- В этот момент водитель маршрутки начал движение транспортного средства, не убедившись в том, что перед машиной никого нет. В результате произошедшего автомобиль наехал на пешехода, причинив ему телесные повреждения, - объяснили в МВД Иркутской области.

Сейчас полиция проводит проверку, общественный транспорт поместили на спецстоянку. Водителя пока что отстранили от поездок. Правоохранительные органы должны выяснить причины и обстоятельства произошедшего, чтобы понять степень ответственности как пешехода, так и автомобилиста.

Наказание будет также зависеть от степени нанесенного физического вреда.

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