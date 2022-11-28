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НовостиОбщество28 ноября 2022 8:06

Подрядчика на строительство катка в Иркутске оштрафуют за срыв сроков сдачи объекта

Ему дали время до 1 декабря, чтобы завершить работы
Дарья БОЛЕСОВА
В Академгородке тоже есть долгострой. Фото: стоп-кадр видео официального ТГ-канала мэра Иркутска

В Академгородке тоже есть долгострой. Фото: стоп-кадр видео официального ТГ-канала мэра Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов в официальном ТГ-канале заявил, что в городе появились два долгостроя - каток в Пади Долгой и сквер в Академгородке. Подрядчики рискуют сорвать сроки договора, они затягивают сдачу объектов в эксплуатацию. Поэтому в скором времени их могут оштрафовать на крупную сумму.

- В сквере «Прогресс» подвел поставщик материалов. Благоустройство затянулось на месяц. На месте подрядчик пообещал, что завершит объект в течение двух-трех дней, - отметил градоначальник. - В Пади Долгой ситуация хуже. Пространство рядом с новым катком завершено только на 75 %. Установил подрядчику срок до 1 декабря, - написал градоначальник.

При этом точную или приблизительную сумму штрафа Болотов не назвал. Отметим, если сроки строительства продолжат срываться, заказчик имеет полное право расторгнуть договор и найти нового подрядчика.