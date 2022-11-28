Уголовное дело о халатности мэрии завели из-за прорыва водовода в поселке Артемовский

Губернатор региона взял под контроль ход восстановительных работ и проверок. Фото: СК Иркутской области

После крупной коммунальной аварии в поселке Артемовском Иркутской области возбудили уголовное дело. Ответственными стали сотрудники местной администрации - их подозревают в халатности, которая привела к отключению 13 домов от отопления. А за окном, на минуточку, мороз -40 градусов.

- Следователями СК выясняются все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются должностные лица администрации Артемовского муниципального образования, а также руководство теплоснабжающей организации. Изучается необходимая документация, - объяснили в СК Приангарья.

Сейчас возбудили уголовные дела по двум статьям - "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, в поселке ввели режим ЧС. Коммунальщики пытаются восстановить подачу тепла в дома как можно скорее. Прокуратура уже начала проверку произошедшего.

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