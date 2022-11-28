До 1,5 млн туристов приедут в Иркутскую область к концу 2022 года на Байкал

В регионе наиболее популярен экологический туризм Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Агентство по туризму Иркутской области спрогнозировало увеличение туристического потока в регион до 1,5 миллиона человек к концу 2022 года. За девять месяцев Приангарье посетили 1.2 миллиона человек. Практически все хотят посетить главное озеро России - Байкал. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- Чаще всего в Иркутскую область на отдых приезжают жители Сибирского федерального округа, доля таких туристов на сегодняшний день составляет 70 %, около 30 % приходится на жителей Центральной России и Дальнего Востока, - рассказали в пресс-службе.

Помимо Байкала туристам интересно пройти по тропам острова Ольхон, посетить Листвянку, исторический центр Иркутска и другие достопримечательности. Конечно, в регионе наиболее популярным является именно экологический туризм.

Отметим, для местных жителей придумали так называемые маршруты выходного дня - путеводитель по разных интересным местам буквально на день-два, чтобы провести выходные с семьей.

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