СК Иркутской области опроверг слухи о телефонном мошенничестве своих сотрудников

Мошенники используют программу, подделывающую номер телефона Фото: Анастасия ОСИПОВА

Несколько жителей Иркутской области сообщили в правоохранительные органы о том, что им позвонили якобы сотрудники СК региона и предупредили о хищении денег со счетов пострадавших. Им предлагали перевести средства на "безопасные" карты, а далее все как обычно: телефонный номер уже недоступен. Следователи опровергли слухи и заверили, что правоохранительные органы к мошенничеству не причастны.

- Как правило, звонки совершаются с использованием специальных программ для подмены номера телефона. Используются номера телефонов, имеющихся в открытом доступе на официальных сайтах следственных управлений и сайта СК России. Злоумышленники представляются руководителями территориальных следственных отделов или подразделений аппарата следственного управления, чьи персональные данные также находятся в открытом доступе, - объяснили ситуацию в ведомстве.

Жителей Иркутской области предупредили: нужно сохранять бдительность и никогда не переводить средства на посторонние счета. В основном жертвами становятся пожилые сибиряки, но нередки случаи обмана молодых мужчин и женщин.