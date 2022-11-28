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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 9:20

СК Иркутской области опроверг слухи о телефонном мошенничестве своих сотрудников

Преступники представлялись следователями и крали деньги у жителей региона
Дарья БОЛЕСОВА
Мошенники используют программу, подделывающую номер телефона

Мошенники используют программу, подделывающую номер телефона

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Несколько жителей Иркутской области сообщили в правоохранительные органы о том, что им позвонили якобы сотрудники СК региона и предупредили о хищении денег со счетов пострадавших. Им предлагали перевести средства на "безопасные" карты, а далее все как обычно: телефонный номер уже недоступен. Следователи опровергли слухи и заверили, что правоохранительные органы к мошенничеству не причастны.

- Как правило, звонки совершаются с использованием специальных программ для подмены номера телефона. Используются номера телефонов, имеющихся в открытом доступе на официальных сайтах следственных управлений и сайта СК России. Злоумышленники представляются руководителями территориальных следственных отделов или подразделений аппарата следственного управления, чьи персональные данные также находятся в открытом доступе, - объяснили ситуацию в ведомстве.

Жителей Иркутской области предупредили: нужно сохранять бдительность и никогда не переводить средства на посторонние счета. В основном жертвами становятся пожилые сибиряки, но нередки случаи обмана молодых мужчин и женщин.