Тестирование подростков на наркотики начнут с 15 декабря в Иркутской области

Подобные мероприятия проводили и в 2021 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области начинается кампания тестирования несовершеннолетних на употребление наркотических средств. Всех детей с 13 лет хотят проверить на определенные вещества, под тестирование попадут и студенты очной формы обучения. Мероприятия стартуют с 15 декабря. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- Конечно, родителям страшно узнать, что их ребенок употребляет наркотики. Но такой информацией лучше владеть раньше, чем позже. Нельзя закрывать глаза на проблему и делать вид, что ничего не происходит. Прошу родителей подумать о будущем своих детей и поддержать проведение тестирования, - заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

Отметим, детям с 15 лет не нужно получать согласие родителей на тестирование. Подобную кампанию реализовали в 2021 году, тогда тесты сдали 94,3% школьников и студентов, всего это 209 тысяч человек.

Напомним, в 2021 году Иркутская область стала пятым регионов в Сибирском федеральном округе по количество наркозависимых граждан. По России она заняла 20-е место.

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