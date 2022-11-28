Дома для детей-сирот достроят к концу 2022 года в 8 муниципалитетах Иркутской области

Жилье выдадут в порядке живой очереди Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Строительство домов с квартирами для детей-сирот из Иркутской области должны закончить к последним числам декабря 2022 года. Возведение жилья идет в Ангарске, Тулуне, Усть-Уде, Свирске, Нижнеудинске, Саянске, Забитуе и Балаганске. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

- В 2022 году на обеспечение детей-сирот жильем выделено 2,9 млрд руб., в том числе 554 млн - из федерального бюджета. Деньги распределены между министерствами имущественных отношений, строительства и социального развития, - объяснили в пресс-службе организации.

Губернатор Иркутской области призвал компетентные ведомства не затягивать и уже сейчас составлять списки детей, которые должны получить квартиры. Они должны заранее знать, где будут жить, чтобы иметь возможность выбрать другое место.

К ноябрю 2022 года уже предоставили 277 квартир по договорам спецнайма. Напомним, сироты получают жилье от государства в порядке живой очереди.

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