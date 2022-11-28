Общественный транспорт будет работать в усиленном режиме во время чемпионата России по бенди в Иркутске

В дни чемпионата болельщиков развозит дополнительный транспорт. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Чемпионат России по хоккею с мячом продлится до 28 февраля. В дни, когда иркутская команда “Байкал-энергия” принимает гостей, в ледовом дворце “Байкал” собирается более 5 тысяч болельщиков. Всем им требуется быстро и без проблем уехать домой после матча. Именно поэтому в такие дни работа автобусов, троллейбусов и маршрутных такси находится на особом контроле отдела организации пассажирских перевозок администрации города.

– Чемпионат России по хоккею с мячом – долгожданное спортивное событие. Чтобы оно запомнилось иркутянам и гостям города – автомобилистам, пассажирам общественного транспорта, пешеходам – только позитивными моментами, ведем слаженную работу совместно с представителями ГИБДД, полиции, перевозчиками, муниципальными транспортными предприятиями, – отметила председатель комитета по экономике и стратегическому планированию Татьяна Макарычева.

На прошедшем в минувшую субботу матче обошлось без происшествий: после игры с «СКА-Нефтяник» из Хабаровска, болельщики разъехались быстро благодаря сокращенным интервалам движения на маршрутах по улицам Лермонтова и объездной Свердловского округа в районе остановки «Академическая».

Следующий матч чемпионата в Иркутске состоится 4 декабря - “Байкал-энергия” принимает команду “Мурман”.