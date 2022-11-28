Дополнительные автобусы выпустили на маршруты Иркутска из-за чемпионата по бенди

На прошлый матч пришло около 5 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске усилили работу общественного транспорта на время проведения чемпионата России по хоккею с мячом - бенди. Тысячи болельщиков приходят на матчи, а потом хотят доехать до дома или гостиницы. Поэтому на маршруты выпустят дополнительные автобусы и маршрутки. Об этом сообщили в администрации Иркутска.

- Все перевозчики были предупреждены об увеличении потока пассажиров. Заблаговременно на линии вывели дополнительные единицы транспорта, что позволило сократить интервал движения на маршрутах по улицам Лермонтова и объездной Свердловского округа в районе остановки «Академическая», - рассказали в мэрии.

Предыдущий матч состоялся 26 ноября, на него пришло около 5 тысяч человек. Следующая игра запланирована на 4 декабря. Иркутские хоккеисты выступят против команды «Мурман».

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