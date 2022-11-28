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НовостиОбщество28 ноября 2022 11:20

3,3 тысячи семей Иркутской области получают 32 тысячи рублей выплаты по маткапиталу

Каждый месяц можно получить определенную сумму, если предоставить документы в Пенсионный фонд
Дарья БОЛЕСОВА
С 2023 года правила выдачи выплат поменяют

С 2023 года правила выдачи выплат поменяют

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области более 3,3 тысячи семей получают ежемесячную выплату по материнскому капиталу за второго ребенка. Средства перечисляют только в том случае, если подать заявку в компетентные органы и проходить по критериям на выплату. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Иркутской области.

- Выплаты полагаются владельцам сертификата на материнский капитал, если доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека. По мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право на выплату, - объяснили процедуру в пресс-службе организации.

Сумма выплаты в Приангарье - 32 164 рубля. А с 2023 года можно будет подать документы на выплаты даже за одного ребенка.

Напомним, в Иркутской области проживают тысячи многодетных детей, в том числе те, в которых есть девять детей.