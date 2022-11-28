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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 12:22

Пожар в двухэтажном доме, начавшийся из-за печи, потушили в Иркутске

Пострадавших нет
Дарья БОЛЕСОВА
Причиной появления огня стало неправильное использование печи

Причиной появления огня стало неправильное использование печи

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске пожарные приняли сообщение от местных жителей о начавшемся распространении огня. По их словам, пожар начался в одной из квартир деревянного двухэтажного дома, который поделен на 8 хозяев. На место сразу отправили бригаду спасателей.

- На момент прибытия огнеборцев 10 жильцов дома эвакуировались самостоятельно. В ходе разведки было установлено, что горит потолочное перекрытие. Пожар ликвидирован на площади 2 квадратных метра, - рассказали в МЧС Иркутской области.

По данным ведомства, пострадавших нет. А причиной происшествия стало неправильное использование печи. Это вторая по "популярности" причина возникновения пожаров. Первой стала неисправность проводки в жилых домах и коммерческих помещениях. Также имущество и даже люди страдают из-за халатного обращения с открытым огнем и оборудованием для обогрева.

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