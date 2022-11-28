Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 ноября 2022 12:32

Последствия коммунальной аварии в Бодайбинском районе устранят за неделю

Коммунальная авария в Бодайбинском районе лишила отопления 13 домов в 40-градусный мороз
Дарья БОЛЕСОВА
Большинство жителей отключенных домов не захотели переезжать

Большинство жителей отключенных домов не захотели переезжать

Коммунальная авария в Бодайбинском районе Иркутской области лишила тепла 13 жилых домов. На улице мороз в 40 градусов, одного лежачего человека перевезли из дома в пункт временного размещения, также на какое-то время переехала мать с тремя детьми. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в официальном ТГ-канале.

Коммунальная авария в Бодайбинском районе: когда дадут отопление

- На устранение поломки ремонтным бригадам потребуется не менее недели. Кроме замены трубы и размораживания коммуникаций предстоит замена радиаторов - в семи квартирах они лопнули, не выдержав перепада температур. Все эти вопросы находятся на моем контроле и контроле регионального минЖКХ, - заявил Игорь Кобзев.

Коммунальная авария в Бодайбинском районе произошла в поселке Артемовский.