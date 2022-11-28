Большинство жителей отключенных домов не захотели переезжать

Коммунальная авария в Бодайбинском районе Иркутской области лишила тепла 13 жилых домов. На улице мороз в 40 градусов, одного лежачего человека перевезли из дома в пункт временного размещения, также на какое-то время переехала мать с тремя детьми. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в официальном ТГ-канале.

Коммунальная авария в Бодайбинском районе: когда дадут отопление

- На устранение поломки ремонтным бригадам потребуется не менее недели. Кроме замены трубы и размораживания коммуникаций предстоит замена радиаторов - в семи квартирах они лопнули, не выдержав перепада температур. Все эти вопросы находятся на моем контроле и контроле регионального минЖКХ, - заявил Игорь Кобзев.

Коммунальная авария в Бодайбинском районе произошла в поселке Артемовский.