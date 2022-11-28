Ремонт дороги на улице Полярной в Иркутске проведут в 2023 году за 238 млн рублей

Работы закончат в октябре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске ремонт дорог продолжится уже весной 2023 года, когда снег стает, а асфальт сможет нормально лечь на земляную подстилку. Уже сейчас нашли подрядчика на выполнение работ по улице Полярной, от улицы Воровского до Моторного проезда. Здесь не только заменят покрытие, но и обустроят остановки, ливневку, бордюры и т.д. Об этом сообщили в городской думе.

Ремонт будут делать с апреля по октябрь 2023 года. Согласно контракту, подрядчик должен потратить 238,3 миллиона рублей.

Напомним, в городах Иркутской области проводят ремонты трасс по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Однако федеральная программа не может включить в себя все дороги региона, поэтому местные транспортные артерии будут ремонтировать по программе Иркутской области.

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