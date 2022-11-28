Мурал «Байкал и Ангара» появился на фасаде дома в 95-м квартале Ангарска

Похожие муралы появились в Шелехове и других городах. Фото: PROART COMPANY

В Ангарске завершили роспись фасада многоквартирного дома в 95-м квартале. Теперь жители города смогут увидеть мурал «Байкал и Ангара», который стал частью масштабного проекта «Музей под открытым небом». Художники расписывают фасады разных зданий, создавая огромную галерею картин. Об этом сообщили организаторы PROART COMPANY.

- Завершена роспись второго фасада в городе Ангарске в рамках проекта «Музей под открытым небом»! Автор эскиза и художник - Василий Каптырев, - рассказали в пресс-службе.

Похожие изображения можно увидеть в Шелехове и Усолье-Сибирском. Художники уже провели заключительное мероприятие и подвели итоги проекта. Напомним, целью стало привлечение внимания к стрит-арту как искусству, создание красочной городской среды и реализация творческого потенциала художников.