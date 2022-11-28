«Сколько они за это заплатили?». Пара из Улан-Удэ узнала пол ребенка с помощью телебашни

Не все поддержали такой формат объявления пола малыша Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все большую популярность набирают так называемые гендерные вечеринки - мероприятия, когда родители и все приглашенные гости впервые узнают про пол ребенка, которых должен скоро появиться на свет. В России тоже проводят такие вечеринки: лопают шарики с конфетти розового или синего цветов, разрезают окрашенный изнутри торт и так далее. Но пара из Улан-Удэ заказала специальную рекламу на телебашне, чтобы узнать пол своего ребенка. Об этом сообщает "Информ Полис".

Видео появилось в социальных сетях. Радостная пара с нетерпением ждет, когда башня перестанет мигать то розовым, то синим цветами, и даст окончательный ответ. В итоге появилась синяя машинка и надпись "Мальчик".

Комментаторы поздравили молодых людей, но кто-то все же выразил возмущение. Некоторые считали моду на гендерные вечеринки - навязанной с Запада, а кто-то озвучивал наболевшее: "Сколько они за это заплатили?".