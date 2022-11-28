Житель Иркутска ответит в суде за убийство и ранение двух прохожих во время ссоры

Запутанная история произошла в апреле этого года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

29 апреля 2022 года Иркутск на короткое время вернулся в 90-е: сибиряк порезал двух случайных прохожих ножом во время ссоры, которая началась из-за выстрела из пистолета, сделанного сожительницей этого сибиряка. Все началось с того, что на нескольких молодых людей напала стая бездомных собак, а женщина выстрелила из газобаллонного пистолета в животных, чтобы отпугнуть.

Дворняги действительно убежали, но к иркутянке подошли двое незнакомых мужчин, чтобы выяснить, что произошло. Неизвестно, о чем конкретно был разговор, но он начал переходить в ссору. За свою возлюбленную решил вступиться ее сожитель, которого и обвиняют в убийстве.

- Между сторонами завязался конфликт, в ходе которого сожитель женщины сходил домой за ножом. Вернувшись, он причинил мужчине ножевое ранение, которое впоследствии оказалось смертельным, а затем ранил второго потерпевшего, - рассказали в СК Иркутской области.

Полицейские сразу схватили преступника и задержали его. Сейчас расследование закончено, прокуратура уже утвердила обвинения и направила дело в суд для рассмотрения по существу. Иркутянину грозит лишение свободы.