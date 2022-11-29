10-балльные пробки сковали дороги Иркутска утром 29 ноября Фото: Василий Вахрин

Столицу Приангарья вновь сковали заторы на дорогах. Водители опаздывали на работу, нервничали и создавали еще больше аварийных ситуаций. Причиной пробок, которые сервис «Яндекс.Пробки» оценил в 10 баллов, стали снегопад и гололедица.

Дольше всего ожидание длилось для автомобилистов на Иркутном и Иннокентьевском мостах, объездной Университетского и Первомайского. «Обездвижены» были улицы Байкальская, Партизанская и Декабрьских Событий. Затруднения на Баррикад и Советской.

К слову, на Иннокентьевском мосту пробка растянулась больше, чем в 3 километра, а на Трактовой - в 2.

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