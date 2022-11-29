10% от месячной нормы снега выпало в Иркутске ночью 29 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

В областном центре с раннего утра специалисты борются с обрушившимся снегопадом. После уменьшения пробок на магистральных улицах города работу начали 53 единицы техники. Ночью 29 ноября выпало 2 миллиметра осадков, что составляет 10 % от месячной нормы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В первую очередь выполняем работы по разметанию тротуаров и остановок общественного транспорта. По необходимости проводим обработку дорог противогололедными материалами. В течение часа приступим к разметанию проезжей части с последующей обработкой песко-соляной смесью, – отметил исполняющий обязанности директора МУП «ИркутскАвтодор» Василий Ефремов.

К слову, метеорологи предупреждают, небольшой снег будет идти в Иркутске до конца недели.

Завтра, 30 ноября, по области ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью упадет -20... -25 градусов, днем воздух прогреется до -13...-18 градусов. На севере региона столбик термометра будет опускаться до -42. Ночью выпадет умеренный снегопад.

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