53 единицы техники расчищают магистральные улицы Иркутска от снега. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске усилили контроль за работой управляющих компаний в связи с обрушившимся на город снегопадом. Ведется уборка придомовых территорий, тротуаров, лестниц и площадок возле подъездов, обработка противогололедными материалами. В парках и скверах расчищают пешеходные променады и тротуары. Особое внимание уделяют лестницам. Только это в областном центре делают 110 дворников и 11 спецмашин. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова дорожные службы оперативно устраняют последствия снегопада. Ночью 29 ноября в городе выпало 2 миллиметра осадков, что составляет 10 % от месячной нормы. На расчистку магистральных улиц после спада утреннего потока автомобилей выведено 53 единицы техники МУП «ИркутскАвтодор», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В Иркутске в порядок улицы приводят 32 комбинированных дорожных машины, 9 тракторных щеток, 6 погрузчиков и 6 тротуароуборочных комплексов. Если же погода ухудшится, численность техники будет увеличена.

Напомним, утром 29 ноября столицу Приангарья сковали 10-балльные пробки. Причиной этому стал снегопад. За ночь в городе выпало 10% от месячной нормы осадков. На Иннокентьевском мосту затор растянулся больше, чем в 3 километра, а на Трактовой - в 2. Также были «обездвижены» Иркутный мост и объездные Университетского и Первомайского. По словам синоптиков, снег продолжит вновь и вновь покрывать улицы областного центра вплоть до конца недели.

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