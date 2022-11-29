Жителя Иркутской области арестовали за убийство приятеля, совершенное 8 лет назад Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Правоохранители Приангарья раскрыли убийство, совершенное в 2014-м году. Спустя около полугода с момента пропажи 26-летнего мужчины в Усть-Удинском районе его родственники сообщили об этом в полицию. Тогда найти виновного не удалось. Однако в ноябре 2022-го следователи СК выяснили, кто был ключевым свидетелем преступления. После допроса удалось выйти на след подозреваемого. Оперативники задержали 40-летнего сибиряка, проживающего в Иркутске. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и регионального СУ СКР.

- Как выяснили сотрудники полиции, в сентябре 2014 года мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым в деревне Чичкова. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в другого из оружия, в результате чего 26-летний житель деревни от полученных травм скончался на месте, - рассказали в ведомстве.

Испугавшись тюрьмы, убийца завернул тело мертвого приятеля в ковер и на собственном автомобиле вывез его на берег реки Тунак, что в нескольких километрах от деревни.

Сегодня подозреваемый заключен под стражу. Во время беседы с правоохранителями, он подробно рассказал, как совершил преступление. Стоит отметить, что мужчина уже был неоднократно судим.

Напомним, в Иркутске мужчина предстанет перед судом за нападение на прохожих. Один из пострадавших скончался. Конфликт между двумя приятелями и семейной парой завязался из-за того, что женщина выстрелила из газобаллонного пистолета в стаю бродячих собак. Сибирячка боялась, что животные укусят ее. Поступок дамы не понравился проходившим мимо очевидцам. Началась беседа, которая перетекла в словесную перепалку. Подозреваемый вступился за любимую, схватившись за нож и поранив обидчиков.