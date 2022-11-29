74-летний пешеход скончался в больнице, попав под колеса машины в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла на выезде из Иркутска вечером 28 ноября. Около 19 часов 54-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» направлялся в сторону поселка Малая Топка, когда сбил пожилого пешехода, которые пересекал проезжую часть рядом с «зеброй». Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- Бригада скорой помощи доставила 74-летнего мужчину в медицинское учреждение с различными травмами, где он на следующий день скончался,- рассказали в ведомстве.

В настоящий момент инспекторы ГИБДД продолжают устанавливать причины и обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, многодетная семья из Иркутска продолжает бороться за здоровье 9-летней дочери, которая попала под колеса микроавтобуса Toyota Alphard на улице Байкальской 7 сентября 2022 года. По словам родителей, девочка убежала из дома, так как очень хотела посетить занятия по воздушной гимнастике. О том, что их ребенок находится в больнице, они узнали из соцсетей. Сейчас им требуется любая поддержка.