Дополнительную бригаду коммунальщиков направили из Бодайбо в Артемовский. Фото: СУ СКР по Иркутской области

На севере Приангарья продолжается борьба с последствиями коммунальной аварии в поселке Артемовский Бодайбинского района. В настоящее время в населенном пункте сохраняется режим ЧС: больше десятка жилых домов все еще не отапливаются. При этом на улице стоят 40-градусные морозы. Губернатор Игорь Кобзев назначил руководителем ликвидации ЧС главу района Евгения Юмашева. На место отправился первый замглавы региона Роман Колесов, а также специалисты министерства жилищной политики и энергетики. Об этом губернатор сообщил в социальных сетях.

- Задача на сегодня – составить подробный план-график аварийно-восстановительных работ. Обеспечить безопасность жителей, оценить ущерб. Поручил Роману Андреевичу лично встретиться с пострадавшими, нужно выслушать людей и решить возникающие вопросы, - поделился Игорь Кобзев.

На помощь коммунальщикам, которые уже работают в Артемовском, вызвали дополнительную бригаду из Бодайбо. Необходимо заменить лопнувшие от перепада температур в квартирах радиаторы - это 76 батарей. Также предстоит замена трубы и размораживание коммуникаций.

Напомним, в пункт временного размещения, организованный для владельцев квартир без теплоснабжения, накануне перевезли мать с тремя детьми и мужчину-инвалида. На устранение поломки ремонтным бригадам потребуется не менее недели, отметил ранее Игорь Кобзев. Ход и результаты работ на личный контроль поставил губернатор Иркутской области и министерство жилищной политики региона.

К 18:00 ожидаю подробный отчёт с места. О положении дел в Артемовском сообщу.