Фермер из Бурятии передал 100 овец на питание военнослужащих-участников СВО. Фото: Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев

"Герой нашего времени!" - так назвал фермера из Бурятии Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Буянта Чагдуров из улуса Ташир Селенгинского района даром передал 100 овец на питание военнослужащих-участников СВО. Об этом глава Буддистов России рассказал в личном аккаунте в соцсетях.

Буянта Чагдуров является одним из участников проекта "Социальная отара", в рамках которого любой сельский житель Бурятии, Забайкалья и Иркутской области может совершенно бесплатно получить 200-300 овечек бурятской породы буубэй. Свою отару когда-то получил и житель Ташира. Однако, есть важно условие: спустя два года, когда животные подрастут и дадут потомство, часть из них нужно отдать Буддийской Сангхе России, чтобы та передала их следующему фермеру. К примеру от 300 голов, необходимо вернуть 100.

Эта поддержка сельского населения была предложена главой Буддийской традиционной Сангхи России и одобрена правительством России. Первых овец он закупил на собственные средства.

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