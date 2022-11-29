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НовостиОбщество29 ноября 2022 5:21

Эскалаторы установят в здании Центрального рынка Иркутска

Об этом заявил мэр Руслан Болотов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Центральный рынок Иркутска обновляется

Центральный рынок Иркутска обновляется

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эскалаторы установят в здании Центрального рынка в Иркутске до конца текущего года. Также решается вопрос о благоустройстве его территории. В следующем году ее приведут в порядок. а установленный здесь фонтан вновь может возобновить работу. Об этом рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов во время посещения рынка с активными горожанами в рамках проекта #вместесМэром.

Напомним, в конце прошлого года в администрации Иркутска сообщили, что в 2022 году в здании МУП «Центральный рынок» Иркутска пройдет масштабная трансформация. Было запланировано отремонтировать инженерные коммуникации, провести ремонт тепловых пунктов и системы водоснабжения. Была проведена закупка нового весового и холодильного оборудования.

Руководство намерено организовать на втором этаже, где сейчас заканчивается ремонт, условия для размещения магазинов одежды, косметики и других товаров народного потребления, а также сервисных бизнесов, таких как парикмахерские и маникюрные салоны. Для удобства перемещения посетителей рынка между этажами появится эскалатор.