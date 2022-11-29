Игорь Кобзев: коммунальная авария в Бодайбинском районе станет уроком для глав территорий. Фото: СУ СКР по Иркутской области

"Это происшествие должно стать уроком для всех глав поселений," - прокомментировал коммунальную аварию в Бодайбинском районе глава Приангарья Игорь Кобзев. Губернатор провел КЧС по решению проблемы в Артемовском утром 29 ноября. На место направлены замгубернатора Роман Колесов и представители министерства жилищной политики региона.

- Ситуация с отопительным сезоном должна держаться на постоянном контроле. Обо всех нештатных ситуациях необходимо докладывать в единую дежурную диспетчерскую службу незамедлительно, а не спустя два дня, когда они превращаются в ЧС. Закономерный итог этих просчётов очевиден, - отметил Игорь Кобзев.

Тем временем Следком Иркутской области завел уголовное дело о халатности должностных лиц местной администрации.

Напомним, на помощь работающим в поселке коммунальным службам направили дополнительную бригаду специалистов из Бодайбо. В квартирах, оставшихся без отопления. промерзают стены, а любые жидкости превращаются в лед. Многодетная мать и мужчина-инвалид первыми воспользовались правом на размещение в пункте, остальные пострадавшие находятся у близких и родственников.

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