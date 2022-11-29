АНХК: карьерная встреча для студентов ИРНИТУ

Представители АНХК заинтересовали студентов условиями работы и социальными гарантиями, которые предоставляет предприятие. Фото: Екатерина ПОДАЧЕВА

В зале представители руководства АНХК и студенты-политеховцы, обучающиеся по профильным для нефтеперерабатывающей отрасли направлениям. Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков открыл мероприятие словами благодарности ключевому партнеру за многолетнее сотрудничество и вручил персональную награду «Надежный партнер».

- Мы сотрудничаем с АНХК уже много лет, на сегодняшний день около 1000 работников компании - это наши выпускники. Мы готовим профессиональные кадры для предприятия, а оно поддерживает нас материально. Ежегодно АНХК выделяет значительные средства на оснащение наших лабораторий, учебных подразделений, чтобы студенты могли обучаться на самом современном оборудовании.

Далее Михаил Нестеренко, начальник управления перспективного развития АО «АНХК», провел очень емкую презентацию о деятельности компании. Познакомил студентов с основными направлениями деятельности АНХК, рассказал об условиях труда, социальных программах, широких возможностях для молодых специалистов, развитии творческого, интеллектуального и научного потенциала, а также о кадровой политике.

- Наша кадровая политика направлена на приток в компанию высококвалифицированных, имеющих хорошую профессиональную подготовку специалистов из числа лучших представителей российских вузов, - отметил Михаил Нестеренко. - Эта задача решается через существующую в «Роснефти» систему непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Иркутский национальный исследовательский технический университет - это один из наших ключевых партнеров и настоящая кузница кадров.

Следующим спикером стала Надежда Белорусова, начальник отдела оценки и развития персонала АО «АНХК». Она более детально познакомила студентов с перспективами карьерного роста, возможностью прохождения производственной практики и будущего трудоустройства. Рассказала о поддержке, которую компания оказывает молодым специалистам не только в социальной сфере, но и непосредственно в процессе работы с помощью корпоративной системы подготовки персонала.

- С молодыми специалистами мы начинаем работать с того момента, как они пришли в компанию. Каждому назначается наставник, который помогает быстрее адаптироваться на производстве, развить индивидуальные профессиональные способности. Кроме того, молодые специалисты в течение трех лет обучаются по корпоративным программам в формате тренингов, направленных на развитие навыков эффективной коммуникации, работе с информацией и экономическими задачами.

После выступления студенты могли задать любые интересующие их вопросы представителям АНХК, а еще, заполнив анкету, уже сейчас войти в кадровый резерв крупнейшего в Восточной Сибири предприятия по переработке и выпуску нефтепродуктов.

На сегодняшний день порядка 100 студентов ИРНИТУ ежегодно проходят производственную и преддипломную практику, около 1000 выпускников работают в Ангарской нефтехимической компании, занимая, в том числе, и руководящие должности.

Автор статьи: Анна ЮХНИНА