О плане празднования Дня города рассказали в администрации Братска. Фото: администрация Братска

Спустя два года перерыва в Братске в День города проведут очные мероприятия. Ранее в празднование вмешивался коронавирус. Подготовку к празднику начнут с украшения, с первых дней декабря на улицах северной столицы Приангарья установят баннеры, на площади Ленина появится светоотражающие панно, а у Дворца искусств в Энергетике разместят портреты выдающихся братчан. Об этом сообщают в пресс-службе администрации.

- 12 декабря, а также в предшествующую празднику неделю в городе пройдет свыше 100 всевозможных конкурсов, выставок, турниров, концертов, викторин, экскурсий и т. д,- отметили организаторы.

В день 67-летия Братска в 10:30 в храме Рождества Христова состоится молебен о благополучии города. Вечером в ТКЦ «Братск-АРТ» запланированы праздничные концерты. Для братчан выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов камерный оркестр «Карелия» Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова. В этот же день состоится открытие новогодних елок.

Напомним, планировалось, что в ночь на 1 января 2023 года в Иркутске вместо одного большого салюта на Нижней Набережной, смотреть который по традиции съезжались жители города, могут запустить шесть праздничных залпов поменьше. Но, как выяснилось, салюта Новый год в Иркутске в 2022-2023 году не будет вообще. Его отменили, как и в других регионах России. Сэкономленные средства власти города направят в подшефный Киров Луганской Народной Республики.

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