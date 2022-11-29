Банду подростков-автоугонщиков осудили в Иркутской области

Банду подростков-автоугонщиков осудили в Шелехове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шелехове суд вынес приговор банде автоугонщиков. Трое из них не достигли совершеннолетия. С декабря 2020 года по июль 2021 года компания молодых людей выслеживала иномарки во дворах и на стоянках, после чего в подходящий момент совершала угон. Также подростки несколько раз были пойманы на краже. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Всего в результате преступной деятельности указанных лиц совершено 5 угонов автомобилей, в основном отечественного производства, и 4 кражи имущества на общую сумму около 55 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре. - Уголовное дело расследовано следователем Следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников полиции.

Двое парней проведут в исправительной колонии 3,8 и 4 года, двое других приятелей получили условные сроки - 1,5 и 2 года.

Напомним, правоохранители Приангарья раскрыли убийство, совершенное в 2014-м году. Спустя около полугода с момента пропажи 26-летнего мужчины в Усть-Удинском районе его родственники сообщили об этом в полицию. Тогда найти виновного не удалось. Однако в ноябре 2022-го следователи СК выяснили, кто был ключевым свидетелем преступления. После допроса удалось выйти на след подозреваемого. Оперативники задержали 40-летнего сибиряка, проживающего в Иркутске. Он признался в содеянном.

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