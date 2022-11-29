Акции с экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию пройдут в Иркутске Фото: Олег УКЛАДОВ

В честь Всемирного дня борьбы со СПИДом, который проходит 1 декабря, жителей и гостей Иркутска приглашают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ. Результаты становятся известны спустя 10 минут с момента забора крови. Об этом сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

- Пройти экспресс-тестирование 30 ноября может любой желающий с 10:00 до 15:00 на парковке у МУП «Центральный рынок», а также 2 декабря с 21:00 до 01:00 на парковке у Harat’s pub на улице Лермонтова.

Напомним, обрушившийся на столицу Приангарья снегопад парализовал движение больше чем на десятке улиц. Пробки утром 29 ноября были оценены в 10 баллов. Причиной транспортного коллапса традиционно стали осадки. К слову, за ночь в Иркутске выпало 10% от месячной нормы. И это далеко не все, предупреждают синоптики - небольшой снег будет идти в Иркутске до конца недели.

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