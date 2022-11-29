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НовостиОбщество29 ноября 2022 8:00

Четыре амбулатории и пять ФАПов построили в Иркутской области в 2022 году

Работы провели по программе модернизации первичного звена здравоохранения
Дарья БОЛЕСОВА
Нередко медучреждения в деревнях находятся в аварийных зданиях

Нередко медучреждения в деревнях находятся в аварийных зданиях

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области за 2022 год построили четыре врачебные амбулатории и пять ФАПов по нацпроекту "Здравоохранение". Здания возвели в деревнях, тем самым повышая доступность медицинской помощи. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

- Монтаж новой врачебной амбулатории в деревне Куда Иркутского района завершили накануне. Здесь будет организован процедурный и прививочный кабинет, кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога, гинеколога и дневной стационар, - рассказали в пресс-службе.

До этого медпомощь жители деревни могли получить в ФАПе, находящемся в аварийном здании постройки 1918 года. Новому учреждению еще предстоит получить лицензию на оказание медицинских услуг.

Напомним, строительство новых амбулаторий и пунктов фельдшеров входит в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Целью проекта является повышение доступности помощи врачей среди населения, особенно в отдаленных уголках региона.