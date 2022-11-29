Первый этап капремонта дворца культуры в Усть-Илимске завершается

Артём Лобков: Первый этап капремонта дворца культуры «Дружба» в Усть-Илимске завершат до конца ноября.

Капитальный ремонт крыши дворца культуры «Дружба» в Усть-Илимске завершается. Это первый этап большого комплексного ремонта. Накануне на объекте побывал депутат Законодательного Собрания Иркутской области Артем Лобков и министр культуры Олеся Полунина.

- Сейчас остается только закончить ремонт ограждений, - рассказал Артем Лобков. - Главный концертный зал тоже изменился: появилось новое покрытие на полу, акустические панели в партере. На это направили средства учреждения от коммерческой деятельности и деньги из бюджета Усть-Илимска.

В прошлом году дворец отметил 35-летие. Столько лет здесь не ремонтировали крышу. В этом году на это предусмотрели 40 млн рублей. А полностью обновление здания будет вестись три года. За это время отремонтируют наружные лестницы, забетонируют пандусы, восстановят подпорные стены, установят новые вентилируемые фасады, заменят окна и электрику, а на территории у ДК обновят тротуары с бордюрами и смонтируют малые архитектурные формы.

- На часть работ не удалось предусмотреть средства в областном бюджете, так что помогло градообразующее предприятие, - отметил депутат.