Октябрьский округ определился с объектами для благоустройства по программе "Народные инициативы"

В народном голосовании победило четыре проекта. Фото предоставлено пресс-службой администрации Иркутска.

Итоги голосования по проектам благоустройства на 2023 год по программе “Народные инициативы” подвели в комитете по управлению Октябрьским округом. После подсчета 10,2 тысячи голосов стало ясно: из 19 заявленных проектов победили четверо.

Лидером стал проект «Безопасная прогулка». По нему современные игровые комплексы появятся в детских садах № 18, 78, 84, 116 на улицах Байкальская и Цимлянская.

Кроме того, на пересечении улиц 25 Октября и Седова появится стела “Октябрьский округ” высотой 8 метров, благоустроят сквер в микрорайоне Байкальский и контейнерную площадку на улице Вилюйской.

– Мы благодарим всех иркутян, которые остались неравнодушными к голосованию, и тех, кто представил свои проекты. Каждая работа уникальна. Победителей выбирали по одному в номинациях: «Индивидуальная жилая застройка», «Социальная сфера», «Мини-проекты», «Иное». Инициативы-победители будут реализованы до конца следующего года, а пока предстоит собрать пакет документов, утвердить смету, определить подрядные организации, – отметил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров.

Голосование проходило с 3 по 20 ноября очно в комитете по управлению округом, а также в онлайн формате на портале «Государственные услуги».