Депутат Ольга Безродных оценила, как ведется благоустройство в Зиме

Ольга Безродных оценила ход реализации программ благоустройства в городе Зима.

В городе Зиме в 2022 году вели благоустройство общественной территории в микрорайоне Ангарский. Работы шли по программе «Народные инициативы». Получился небольшой сквер – сделали ограждение, освещение, установили скамьи и урны, обустроили проезды, тротуары и парковки. Стоимость реализации проекта составила 16,3 млн руб. Об этом рассказала председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, депутат от территории Ольга Безродных.

- То, что я увидела, доказывает эффективность реализации данных программ, - отметила Ольга Безродных. – Радуюсь за зиминцев, родной город которых с каждым годом становится комфортнее и краше.

По федеральному проекту «Комфортная городская среда» в городе также облагородили сквер на улице Щорса. Там еще и уложили тротуары из брусчатки на бетонном основании и смонтировали освещение, ограждение, поставили скамьи и урны. Благоустройство обошлось в 7,7 млн руб. Обновили по федеральному проекту и два двора на улице Лазо.