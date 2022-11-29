Отключение света в Иркутске 30 ноября Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключение света в Иркутске 30 ноября затронет часть нескольких округов города. В этот раз перебои с электричеством затронут всего несколько улиц и пару десятков домов, это нельзя назвать масштабным отключением. Об этом сообщает компания по энергосбыту.

Отключение света в Иркутске 30 ноября: адреса, сроки

По данным энергооператора, света не будет по улицам всех четырех округов - Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского. Больше всего обесточенных домов будет на улице Улан-Баторской в Свердловском округе. Меньше всего перебои затронут Правобережный округ.

Отключение света в Иркутске 30 ноября пройдет в разное время суток, в зависимости от адреса. Подробную информацию можно посмотреть в таблицах, которые предоставили в компании.

Отключение света в Иркутске 30 ноября

Отключение света в Иркутске 30 ноября

Отключение света в Иркутске 30 ноября