44-летнюю жительницу Иркутска разыскивают после исчезновения неделю назад

Женщину зовут Алена Палевич Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В МВД Иркутской области попросили помощи в поисках 44-летней жительницы регионального центра. Алена Палевич считается пропавшей без вести, правоохранительные органы вместе с волонтерами начали ее поиски.

- Приметы: на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, волосы вьющиеся темного цвета. Возможно была одета в серую вязанную шапку, удлиненный темно-синий пуховик, синие джинсы, - рассказали в ведомстве.

В последний раз ее видели 22 ноября на улице Глеба Успенского. Как объяснили полицейские, иркутянка ведет скитальческий образ жизни.

Ранее в МВД заявляли о пропаже 42-летнего мужчины в Иркутске, у которого на руке есть татуировка в виде ромба. 19 ноября он вышел из дома и не вернулся.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Алены Анатольевны, просьба сообщить по телефонам: 8 (952) 626-10-08, 8 (3952) 21-36-00 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).