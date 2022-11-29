Реализацию инициативных проектов на севере Иркутской области обсудили депутаты ЗС

Депутаты ЗС обсудили реализацию инициативных проектов в северных территориях.

Депутаты ЗС провели в Вихоревке семинар по теме инициативного бюджетирования. Председатель ЗакСобрания Александр Ведерников сказал, что необходимо привлекать жителей территорий активнее участвовать в проекте.

- Президент назвал это «живым бюджетом». И очень правильно, что жители тоже определяют приоритеты, на что направить средства. Наша задача - помочь коллегам в районах реализовывать проекты максимально эффективно, - отметил Александр Ведерников.

Депутат ЗС Тимур Сагдеев добавил, что на севере Приангарья необходим особый подход к реализации инфраструктурных проектов, потому что строительный сезон короткий.

Вопросы депутатов муниципальных дум, которые прозвучали на семинаре, взяты на контроль. На мероприятии также обсудили насколько информационно открыта публичная власть, полномочия, права и обязанности представительных органов и глав муниципалитетов.

В семинаре приняли участие также депутаты ЗС Наталья Дикусарова, Александр Гаськов, Андрей Андреев, Евгений Бакуров, Виталий Перетолчин, министр дорожного хозяйства Максим Лобанов, министр экономразвития региона Наталья Гершун, мэр Братского района Александр Дубровин, председатель думы Светлана Коротченко, представители дум Братска, Усть-Илимска, а также дум поселений.