100% диспетчерский служб Иркутской области подключили к системам мониторинга аварий ЖКХ

Система позволяет быстрее реагировать на неполадки и, соответственно, их исправлять Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области все диспетчерские службы подключили к системе мониторинга аварий в коммуникациях ЖКХ. Работы провели в рамках программы цифровизации различных отраслей жизни городского населения. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр, также составила 100%. Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ, достигла 70%; ресурсоснабжающих - 73%, - рассказали в пресс-службе.

Целью цифровизации отрасли городского хозяйства стало улучшение эффективности работы в сфере ЖКХ. Система мониторинга аварий на коммуникациях позволяет быстрее реагировать на неполадки и, соответственно, их исправлять.

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