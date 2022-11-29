На расселение 13,3 тыс. кв. м. аварийного жилья в Байкальске направят 1 млрд

Региональные власти разрабатывают план расселения Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Власти Иркутской области хотят полностью расселить жителей Байкальска из аварийного жилья к 2024 году. Общая площадь для расселения достигла 13,3 тысячи квадратных метров. На проведение работ направят 1 миллиард рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на правительство Иркутской области.

- Около 400 млн рублей, необходимых для реализации программы в 2022-2023 годах, полностью доведены до муниципалитета для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию четырех блок-секций общей площадью около 4,5 тысячи кв. метров, - рассказали в агентстве.

Ранее "КП-Иркутск" писала о полном переводе всех диспетчерских служб Приангарья на систему мониторинга аварийных ситуаций в сфере ЖКХ. Теперь сотрудники оперативно получают информацию о разных неполадках и могут оперативно их устранять.

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