Губернатор Иркутской области посетил станцию скорой медпомощи в Тулуне

В Тулуне построили первый крытый каток Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев приехал в Тулун для проверки итогов капитального ремонта станцию скорой медпомощи. На проведение работ выделили 26,6 миллиона рублей, здесь обновили фасад и внутренние помещения. Также губернатор посетил ФОК "Тулун - Арена", который является первым крытым катком в городе. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- В следующем году мы начнем ремонт поликлиники. В рамках восстановления города после наводнения, построили инфекционный корпус Тулунской городской больницы, а мы взяли на себя обязательства по капитальному ремонту существующего здания медицинского учреждения, - заявил Кобзев.

После Тулуна губернатор намерен поехать в другие города региона: на очереди Нижнеудинск, поселения Тайшетского и Чунского районов.

Напомним, в Байкальске выявили 13,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья, которые срочно нужно расселить.